Alcune strade della fascia costiera sono completamente al buio.

Percorrere queste vie è molto pericoloso, la visibilità è del tutto assente. Non ci sono neppure i pali della luce.

Ci siamo fermati in via Signorielle a Patria che è completamente al buio. Qui c’è una scuola, la chiesa della Sacra Famiglia e in molti sono soliti fare jogging approfittando della larghezza della strada. Appena arriva il buio, però, impossibile camminare a piedi: le auto sfrecciano e i ladri trovano terreno fertile per rapine. Abbiamo un residente della zona.