E’ visibilmente commossa la signora Maddalena che nel 1958 ha fatto il Volo dell’Angelo ed è tra gli angeli più longevi.

Non solo una forte devozione, ma una storia di famiglia che si tramanda dalla signora Maddalena in generazioni.

Quel giorno del volo ha segnato profondamente la storia di tutta la famiglia Di Nardo che non solo in occasione delle celebrazioni in onore di Maria Santissima della Pace sciolgono il voto ed esprimono la propria devozione, ma è un percorso quotidiano, così in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria la signora Maddalena verrà insignita di un riconoscimento al Santuario dell’Annunziata.