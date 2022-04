“Se torni stavolta, deve essere per sempre”. Sarebbe questo l’ultimatum che Belen Rodriguez ha dato a Stefano De Martino, dopo il loro riavvicinamento. E sembra proprio che abbia funzionato.

“Stefano De Martino chiederà a Belen Rodriguez di sposarlo di nuovo”: l’indiscrezione bomba

Stando a quanto raccontato a Nuovo Tv da una amica del ballerino di Amici, lui avrebbe deciso di chiedere di nuovo la mano della ex moglie. Così come è stato nel 2013, a Comignago, quando è stato pronunciato il primo “sì”.

Una fonte amica della coppia infatti, come riporta Nuovo Tv, avrebbe rivelato alle pagine del settimanale che il ballerino ha intenzione di chiedere alla showgirl di sposarlo di nuovo, così da tornare ad essere di nuovo una famiglia a tutti gli effetti. “Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”.

D’altro canto da parte della showgirl argentina sembra che ci siano tutte le intenzioni di tornare ad essere una famiglia con Stefano. A meno di un anno dalla nascita della piccola Luna Marie, avuta da Antonino Spinalbese, Belen sta pensando all’idea del terzo figlio.

“Non adesso, ma forse mi piacerebbe avere il terzo figlio”, ha ammesso a Verissimo lo scorso 4 aprile. “Forse perché noi siamo tre”, ha spiegato riferendosi ai suoi due fratelli. “Però non ora, almeno tra due anni. Con chi non si sa”. Anche Stefano si è espresso sulla questione figli. Ospite a Domenica In da Mara Venier, il ballerino e conduttore ha confessato di lasciare aperto la porta alla possibilità di diventare padre per la seconda volta, 8 anni dopo la nascita del primogenito Santiago. “L’amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile”, ha spiegato. “Avendo avuto già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che non mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Magari sì, ho iniziato così presto!”.