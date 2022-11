Vi abbiamo già mostrato le immagini delle condizioni in cui versano le case popolari delle così dette “stecche pesanti” di Casacelle. Infiltrazioni, incuria, lavori cominciati e non finiti. Come ci raccontano i residenti, la ditta che si occupa del restyling ha lasciato i materiali nel cortile ed è andata via lasciando il lavoro incompleto.

I residenti ci portano a vedere l’interno dei palazzi. Solo una scala è stata completata, il resto versa in queste condizioni.

Fili scoperti e pericolosi, scale dissestate, ascensori chiusi per timore dei topi. Negli angoli, infatti del veleno per i ratti.

Qui, ci raccontano, in molti sono morti di tumore imputando la malattia all’amianto presente sul tetto, poi rimosso con la ristrutturazione.