Stash è un cantante italiano, noto per aver preso parte alla trasmissione Amici con la band The Kolors. Attualmente, è giudice del programma e, insieme alla fidanzata, aspetta il secondo figlio. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Stash: chi è, età, altezza

Stash, nome d’arte di Antonio Stash Fiordispino, è nato a Caserta il 7 luglio 1988, sotto il segno del Cancro. Ha 34 anni ed è alto 188 cm. Il suo secondo nome gli è stato dato dal padre, che è un appassionato di rock e si è ispirato a una strofa di “Money” dei Pink Floyd. Quest’ultimo inoltre possiede un famoso studio di registrazione che è stato un punto di riferimento per numerosi cantanti partenopei, tra cui Pino Daniele.

Stash cresce circondato dalla musica che diventa anche per lui una grande passione. Si trasferisce a Milano per studiare pittura all’Accademia di Brera e successivamente Nuove Tecnologie. Successivamente si trasferirà a Londra.

Stash: Amici, The Kolors, canzoni

Stash Fiordispino è il frontman di The Kolors. Nel 2015, prendono parte ad Amici, vincendolo. Passano dall’etichetta Baraonda alla Universal, e iniziano a collezionare successi, tra cui Frida (mai, mai, mai), che presentano al sessantottesimo Festival di Sanremo, Come le onde, in collaborazione con J-Ax, Pensare Male con Elodie e Los Angeles con Guè Pequeno.

Stash è stato insegnante di canto ad Amici producendo il brano di Tish “Casino” e affiancando gli altri professori Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli.

A Febbraio 2021 esce il nuovo singolo del gruppo The Kolors dal titolo Mal Di Gola.

Attualmente, è uno dei giudici del serale di Amici, in onda il sabato sera su Canale 5.

Stash: fidanzata, Giulia Belmonte, figli

In merito alla sua vita privata, Stash ha avuto una lunghissima relazione di oltre 10 anni con la giornalista di moda Carmen Fiorentino: il loro rapporto è terminato a causa della gelosia di lei, che non tollerava l’invadenza delle fans del cantante.

Attualmente, è legato a Giulia Belmonte: la coppia ha avuto una figlia, Greta, il 3 dicembre 2020. Nell’aprile 2022, hanno annunciato di essere in attesa del secondogenito: sui social, infatti, hanno pubblicato un’immagine in bianco e nero di una chitarra elettrica e, incastonata tra le sue corde, una piccola ecografia.

Stash: Instagram

Stash è seguito su Instagram da 1,1 milioni di followers: tanti gli scatti postati, da quelli personali ad altri più professionali.