Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva italiana. Ha lavorato prettamente in radio e, attualmente, è tra le insegnanti nella scuola di Amici, talent show in onda su Canale 5. Ha partecipato anche a Temptation Island con il suo attuale fidanzato: scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Anna Pettinelli: chi è, età, radio

Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio 1957, sotto il segno dell’Acquario. Ha 65 anni ed è alta 163 cm. La sua carriera è iniziata a 16 anni in alcune radio locali in Toscana. Ha poi presentato sei edizioni di Discoring, dal 1982 al 1987, due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1983 e nel 1986, e due edizioni di Un disco per l’estate, precisamente nel 1984 e nel 1985. Da allora è nota soprattutto come conduttrice radiofonica: lavora stabilmente a RDS, di cui è anche responsabile del coordinamento speaker.

Anna Pettinelli: fidanzato, figlia

In merito alla sua vita privata, Anna Pettinelli è fidanzata con Stefano Macchi: i due hanno 18 anni di differenza e si sono sposati su un’isola delle Maldive nel 2018 dopo un lungo fidanzamento (il matrimonio non ha valore in Italia).

Anna inoltre ha una figlia, Carolina Russi, avuta da una precedente relazione nel 1993, nota al pubblico per la partecipazione a The Voice.

Anna Pettinelli: Amici

Anna Pettinelli è tra le insegnanti di canto di Amici dall’edizione 2019/20: ama molto le nuove tendenze musicali e riesce a cogliere il lato innovativo dei ragazzi. Accanto a lei, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Anna Pettinelli: Temptation Island

Insieme al fidanzato Stefano, Anna ha preso parte a Temptation Island, programma in onda su Canale 5. I due volevano mettere alla prova la loro relazione, pur non avendo problemi di coppia. Nel corso delle puntate, ci sono stati momenti di tensione, dovuti anche all’avvicinamento di una tentatrice a Stefano.

Al termine, durante il falò di confronto, tutto si è risolto per il meglio, riuscendo a uscire dal programma più forti e inseparabili di prima, sicuri dell’amore che li lega.

Anna inoltre ha dichiarato a Uomini e Donne che rifarebbe Temptation Island Vip.

Anna Pettinelli: Instagram

Su Instagram, Anna è seguita da 327mila followers, con cui condivide scatti di tipo privato e professionale.