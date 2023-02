Napoli e i suoi interpreti tornano ancora una volta sul palco del Festival di Sanremo. Nella quarta serata della kermesse canora, dedicata alle cover e ai duetti, ci saranno: Peppino Di Capri, al quale verrà consegnato il premio per la carriera, e il cast di “Mare Fuori”, la celebre serie televisiva – ormai alla sua terza stagione – che racconta le storie dei giovanissimi detenuti dell’immaginario Istituto di Pena Minorile di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida, isolotto vicino al capoluogo partenopeo.

Stasera Napoli a Sanremo, tutti i campani sul palco dell’Ariston

Tra loro ci sono Massimiliano Caiazzo (Carmine), Nicolas Maupas (Filippo, ‘o chiattillo), Valentina Romani (Naditza), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giacomo Giorgio (Ciro) e Matteo Paolillo (Edoardo Conte). E sarà proprio Paolillo a cantare all’Ariston la sigla della fiction Rai, O’ Mar For.

Non si sa se con loro ci saranno altri membri del cast: è probabile che ad accompagnare i giovani attori sarà Carolina Crescentini, che nella serie tv interpreta il ruolo di Paola Vinci, la direttrice dell’Ipm.

Come detto, staserà salirà sul palco dell’Ariston il cantautore e compositore Peppino Di Capri. Ieri sera l’artista caprese doveva esibirsi ma ha dato forfait. Il motivo? Un improvviso calo di voce dovuto al forte freddo di questi giorni a Sanremo. La sua esibizione, però, è stata slittata a questa sera e, durante il Festival, gli verrà consegnato il premio alla carriera per i suoi 70 anni di musica.

Duetti: Da Lda a Bennato

E la città partenopea sarà presente anche durante le ventotto esibizioni dei cantanti in gara accompagnati da altrettanti artisti che, insieme, interpreteranno brani usciti tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 2009.

Leo Gassman ha infatti scelto come suo “compagno di viaggio” per questa sera Edoardo Bennato, con il quale canterà un medley delle canzoni di maggior successo del cantautore napoletano.

Per il rocker partenopeo è la seconda volta a Sanremo, sempre come ospite: “Torno a Sanremo per l’amicizia che mi lega a Leo, un ragazzo adorabile e un vero talento. Perché lui ha voluto duettare con me nel suo album “Io vorrei che per te”, dedicato a mia figlia Gaia”, ha spiegato al Mattino.

“Perché siamo tutti e due consapevoli che non si può cambiare il mondo con le canzonette, ma vogliamo attingere emozioni e carica propositiva dal pubblico e restituirgli emozioni e propositività: accenneremo a versi di “A cosa serve la guerra”, mai così attuale come adesso, L’isola che non c’è e Il rock del Capitano Uncino”, ha aggiunto Bennato.

Con loro salirà sul palco anche il Quartetto Flegreo, band con cui Bennato collabora dal 2011. Il complesso è formato da Simona Sorrentino e Fabiana Sirigu (primo e secondo violino), Luigi Tufano alla viola e Marco Pescosolido al violoncello.

Ricordiamo, inoltre, che in gara c’è Lda, un altro artista partenopeo. Luca D’Alessio, figlio di Gigi, sarà compagnato invece da Alex Britti nella serata delle cover e canteranno “Oggi sono Io”, brano di successo del cantautore romano.

“Napoli” nelle canzoni in gara

Non tutti sanno che Lazza e Mengoni hanno una cosa in comune: i loro brani in gara, entrambe in cima nella classifica di Sanremo, sono stati scritti da Davide Petrella. In arte Tropico, è un cantautore, compositore e paroliere italiano ed è originario dell’area nord di Napoli, precisamente di Marano.

Lo scorso anno, durante il Festival di Sanremo 2022, erano suoi i brani Ogni volta è così, O forse sei tu, Domenica e Miele di cui Petrella è co-autore.