Dalla fine della relazione all’incubo quotidiano: pedinamenti, telefonate e violazioni di domicilio. Poi le violenze, fino all’arresto. Sabato pomeriggio, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne di Casal di Principe, indagato per stalking ai danni dell’ex compagna.

Stalking alla ex compagna: picchiata anche in un locale, arrestato 27enne di Casal di Principe

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la condotta persecutoria sarebbe iniziata nel settembre 2025, dopo l’interruzione del rapporto, e si sarebbe protratta nei mesi successivi. Le indagini hanno documentato pedinamenti costanti, molestie telefoniche e persino violazioni del domicilio della vittima.

In particolare, nell’ultimo periodo, sarebbero stati registrati anche gravi episodi di violenza: tra questi un tentativo di aggressione presso una stazione di servizio e un’aggressione fisica avvenuta all’interno di un locale pubblico, dove l’indagato avrebbe colpito più volte la donna al volto. Un incubo senza fine, vissuto ogni giorno tra paura, ansia e timore costanti. Per tanto, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere per prevenire ulteriori rischi per l’incolumità della vittima.