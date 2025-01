Sulla questione stadio la dirigenza della Puteolana torna con un comunicato ufficiale. La società granata informa che, a partire da domenica 2 febbraio, tutte le gare interne della squadra saranno disputate presso lo stadio Giarrusso di Quarto. Questa decisione si è resa necessaria a causa delle condizioni ormai inaccettabili in cui versa lo stadio Domenico Conte, spiegano nel comunicato. Sotto i riflettori il manto erboso che risulterebbe impraticabile, non idoneo per lo svolgimento di partite. Anche gli uffici interni si presenterebbero in pessimo stato.

Stadio a Pozzuoli, scontro tra comune e società: “Partite a Quarto fino a fine campionato. Rimborsiamo i tifosi”

La società, scrivono nel comunicato, desidera venire incontro ai propri tifosi offrendo “la possibilità di richiedere il rimborso parziale dell’abbonamento”. Ovvero verrà restituita la quota corrispondente alle partite non ancora disputate, calcolata proporzionalmente sull’importo inizialmente versato. Una scelta che lascerà comunque l’amaro in bocca ai tanti supporters della squadra flegrea che speravano di tornare a sostenere i propri beniamini dai palchi dello stadio Conte.

Il post del sindaco Gigi Manzoni

Dalla casa comunale il sindaco Gigi Manzoni risponde nero su bianco dichiarando: “L’Amministrazione prende atto delle immaginifiche ragioni che hanno portato il Presidente della Puteolana ad annunciare il cambio del terreno di gioco per le gare interne. Abbiamo fatto di tutto per assecondare le richieste della proprietà del club facendo finta di ignorare, persino, le continue e arbitrarie allusioni sulla correttezza del nostro operato. Dopo anni e con notevoli investimenti, abbiamo reso il campo agibile, adeguandolo a tutte le norme in materia di sicurezza, realizzando interventi che hanno riguardato anche gli spazi messi a disposizione del club per l’utilizzo in occasione delle partite, e non quelli artatamente diffusi sul web attraverso foto, allo stato ancora inutilizzati e, pertanto, non ancora ristrutturati. Evidentemente, tutto questo non è stato sufficiente. Non possiamo più stare dietro ad atteggiamenti che nascondono altro e che i tifosi presto capiranno. Abbiamo fortemente a cuore i colori granata e il sentimento dei tifosi; auguri di ogni bene alla squadra”.