Sport e valori, gli oratori al centro della Philadelphia Junior Cup nazionale

I valori dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione attraverso il calcio. È con questo spirito che parte nel cuore di Napoli dal rione Don Guanella, la Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out, di nuovo in campo dopo un anno straordinario. Un progetto sportivo e formativo che ha coinvolto migliaia di ragazzi tra i 12 e i 14 anni e che torna con un’edizione ancora più ambiziosa. A inaugurare la nuova stagione, il nuovo ambassador del torneo, Alessandro Del Piero. Sentiamo le sue parole.

Cinquemila ragazze e ragazzi coinvolti in tutta Italia, tra sport, formazione e lotta al razzismo. Lo sport come volano per il futuro alla scoperta del mondo del calcio e della Serie A con incontri negli stadi e nelle sedi d’allenamento dei club nazionali.