Una mattinata speciale per gli alunni del settimo circolo didattico di Giugliano che hanno accolto i calciatori del Giugliano Calcio e le calciatrici del Giugliano Woman con entusiasmo. Una iniziativa organizzata dal gruppo Facebook Tifosi del Giugliano per trasmettere i valori dello sport e della propria città. Per i bambini uova di pasqua gialloblu e una mattinata indimenticabile.

I calciatori e le calciatrici hanno fatto il giro delle classi tra cori, applausi, disegni, omaggi e sopratutto tanta gioia.