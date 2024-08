Nuovo colpo per il presente e il futuro casa Giugliano, a disposizione di mister Bertotto arriva un giovane di grande speranze, Alessio Mazzone difensore classe 2005 1,86, il giovane difensore è stata una delle note più liete della primavera della SSC Napoli della scorsa stagione. Mazzone fa della fisicità e dell’intelligenza calcistica le sue dote migliori, che lo ha reso uno tra i prodotti migliori del vivaio azzurro degli ultimi anni. Abile nel giocare sia come difensore centrale che come laterale, Mazzone rinforza la batteria di difensore in casa gialloblù, per un Giugliano che vuole essere sempre più protagonista nel girone C dopo aver raggiunto e superato il primo turno nei Playoff della scorsa stagione

Buona fortuna Alessio !

Il comunicato del Club

Giugliano Calcio 1928, comunica di aver sottoscritto un contratto, con il calciatore, difensore classe 2005, Alessio Mazzone.

Benvenuto.