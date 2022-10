Dopo il ritiro di alcune partite di mandragora, l’Asl di Caserta ha deciso, in via precauzionale, di evitare che spinaci e ortaggi a foglia larga freschi vengano consumati nelle mense scolastiche.

Spinaci vietati nelle mense scolastiche: la decisione dell’Asl di Caserta

Finora due persone della zona di Marcianise hanno ingerito la pianta e si sono recate ai vicini nosocomi per le cure del caso. Nessuna di loro però è in gravi condizioni. L’azienda sanitaria locale, tuttavia, ha diramato stamattina una nota, inviata alla prefettura per l’inoltro ai 104 sindaci del Casertano, di allerta alimentare per intossicazione da mandragora.

Dal documento si apprende che sono “in corso accertamenti sui cittadini che si sono recati al pronto soccorso e da parte del personale del dipartimento di prevenzione e dei carabinieri del Nas al fine di risalire alla filiera di distribuzione dei lotti già commercializzati”.

L’Asl di Caserta invita la popolazione ad evitare il consumo di ortaggi a foglia larga sfusi, compresi gli spinaci acquistati nelle ultime 48 ore, sostituendoli eventualmente con spinaci congelati, e si dispone che “i citati ortaggi freschi non siano inseriti nelle tabelle dietetiche per il consumo alimentare nelle mense scolastiche”.