Si è conclusa nella giornata di ieri la fuga di Pellegrino Crisci, il 41enne che ha inseguito la ex compagna ed esploso alcuni colpi di pistola contro di lei, ferendola, mentre percorreva la Statale 7 bis tra Sperone e Avella, in provincia di Avellino. Dopo un inseguimento da film, i carabinieri sono riusciti a catturarlo a Sirignano.

Sperone, insegue in Maserati la ex e la spara: ferito anche un passante

Ieri pomeriggio, intorno alle 14, l’uomo era a bordo di una Maserati quando, improvvisamente, ha affiancato l’auto della ex ed ha aperto il fuoco. Solo pochi giorni fa, Crisci era uscito dal carcere e progettava di vendicarsi dopo che la ex compagna aveva deciso di interrompere la relazione.

La vittima, benché ferita, è riuscita a raggiungere il centro abitato di Avella, a pochi chilometri di distanza, dove ha fermato l’auto in via Santa Croce ed è stata soccorsa. Nel corso della sparatoria è rimasto ferito anche un passante, ricoverato in ospedale a Nola. Le sue condizioni non sarebbero gravi, come del resto quelle della donna, anche se ricoverata in codice rosso.

Ferito ai glutei

Il 41enne è tornato a casa e si è barricato all’interno dell’abitazione per tentare poi la fuga a piedi. Inseguito dai militari dell’Arma, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ai glutei e trasferito al “Moscati” di Avellino, lo stesso ospedale dove è stata ricoverata la donna. Ora è piantonato dai carabinieri.