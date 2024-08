Si è sentito male mentre stava per entrare in acqua, presso il lido “Grotta dei Delfini” di Sperlonga, in provincia di Latina. Giuseppe De Stasio, musicista casertano di 66 anni, è stato stroncato da un malore nella giornata del 25 agosto.

Sperlonga, si sente male in spiaggia: Giuseppe muore a 66 anni

L’uomo, domenica scorsa, si trovava sul litorale pontino per trascorrere una giornata di relax insieme alla famiglia. Originario della frazione di San Castrese di Sessa Aurunca, aveva deciso di raggiungere gli stabilimenti di Sperlonga per trovare refrigerio dal caldo.

Giuseppe sarebbe caduto mentre stava per entrare in acqua, probabilmente colto da infarto. I primi a prestare soccorso, sono stati gli altri bagnanti; successivamente è intervenuto anche l’elisoccorso per il trasporto in ospedale, ma per il 66enne non c’era più niente da fare. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità sessana. Alle ore 17 di oggi, martedì 27 agosto, saranno celebrati i funerali.

Il cordoglio

L’uomo lascia la moglie, le figlie, generi e nipoti. Ai parenti in queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio da parte di conoscenti e associazioni. “La Pro Loco San Castrese aps si associa al dolore che ha colpito la famiglia De Stasio per la scomparsa del caro Giuseppe e formula sentite affettuose condoglianze alla moglie, alle figlie, al fratello ed ai parenti tutti”, ha reso noto la formazione impegnata nella promozione del territorio.