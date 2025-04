Momenti di terrore questa mattina nella zona collinare di Marano, nei pressi dell’istituto scolastico Papa Luciani, dove un uomo è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo di una Bmw bianca. Ad anticipare la notizia è il sito TerranostraNews.

Spari nei pressi di una scuola a Marano: uomo ucciso a colpi di pistola in auto

Il fatto è avvenuto questa mattina, lunedì 7 aprile, in via Marano-Pianura, poco dopo la rotonda di Città Giardino, una zona trafficata e vicina a diverse strutture scolastiche, inclusa una scuola parificata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito mortalmente mentre si trovava alla guida: il corpo si trova ancora all’interno dell’abitacolo, crivellato dai proiettili.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno isolato l’area per consentire i rilievi e avviare le indagini. Ancora ignota l’identità della vittima, così come il movente dell’agguato. Il traffico nella zona è andato in tilt, anche a causa della vicinanza con scuole e arterie principali. Le indagini sono in corso e gli inquirenti non escludono nessuna pista.