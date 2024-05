A Capodimonte si è verificata una sparatoria che ha provocato quattro feriti.

Tre di questi sono stati ricoverati all’ospedale Pellegrini, mentre il quarto è stato trasferito al Cto. Tra i feriti spicca il nome di Mariano Errichelli, classe 2000, figlio di Antonio Errichelli, noto come ‘o cinese, ex boss del clan Licciardi ucciso dieci anni fa in corso Secondigliano.

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione, sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti, il luogo esatto del ferimento e identificare la matrice dell’attacco.

