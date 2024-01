Attimi di paura questa mattina all’esterno dell’istituto Matilde Serao 2 a Pomigliano d’Arco, nel napoletano. Secondo una prima ricostruzione, pare che due persone avrebbero scavalcato il cancello dell’istituto ed esploso un colpo d’arma da fuoco in aria per poi fuggire via.

Spari fuori la scuola media a Pomigliano, terrore all’esterno dell’istituto

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito, in maniera sommaria per il momento l’accaduto. Dal sopralluogo effettuato dai militari dell’Arma, il colpo esploso è risultato a salve.

Le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e per individuare i responsabili sono affidate ai carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e a quelli della Compagnia di Castello di Cisterna.