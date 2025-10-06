Sangue nella notte tra sabato e domenica a Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli. Intorno all’una, un giovane di 20 anni, incensurato e residente nella zona, è stato raggiunto da due colpi di pistola alle gambe.

Spari a Secondigliano: 20enne ferito alle gambe dopo un incidente stradale

L’agguato è avvenuto all’incrocio tra via Diacona e via Fratta, dove sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella e quelli della stazione di Secondigliano. Secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, il 20enne, alla guida della propria auto, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo. Durante il concitato momento successivo all’impatto, un terzo soggetto, estraneo al sinistro, sarebbe arrivato sul posto e, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe estratto una pistola e sparato, colpendo il ragazzo alle gambe. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga.

Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove i medici gli hanno diagnosticato ferite da arma da fuoco guaribili in circa 15 giorni. Dopo le cure, è stato dimesso. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dell’aggressore.