Un giovane di 20 anni, incensurato, di Scampia, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco al costato, in circostanze ancora da chiarire. Il ferito è stato trasportato al CTO di Napoli, dove sono intervenuti nella notte i Carabinieri della Compagnia Stella e quelli del nucleo radiomobile di Napoli.

Spari a Scampia, colpito un ragazzo di 20 anni

La dinamica anon è ancora chiara, così come il luogo del ferimento. È probabile, tuttavia, che il giovane sia stato attinto da un proiettile in via Monte Rosa, nel quartiere Scampia. Il 20enne non è in pericolo di vita ma è ancora sotto osservazione.

In corso le indagini da parte dei militari dell’Arma al fine di ricostruire l’accaduto e individuare gli autori del ferimento. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate e analizzate eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel luogo in cui sarebbe avvenuta la sparatoria.