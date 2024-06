Accuse e repliche via social tra influencer. Subito dopo l’agguato avvenuto nella zona di Largo Banchi Nuovi, la madre di Nunzio Saltalamacchia, il 22enne ferito insieme al pizzaiolo di 25 anni, ha fatto irruzione sulla scena social. In un video pubblicato su TikTok, la donna, visibilmente furibonda per quanto accaduto al figlio, ha lanciato accuse pesanti – senza fare nomi espliciti – contro la De Crescenzo. “Sei stata tu, l’hai fatta grossa,” ha dichiarato nel video. “Questo agguato a mio figlio è opera tua…”.

Spari a Napoli, due tiktoker si accusano a vicenda

Nonostante il video sia stato successivamente rimosso dalla stessa madre di Saltalamacchia, è diventato virale, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e scatenando una reazione a catena. La nota tiktoker di Pizzofalcone, alla quale le accuse sembrano essere rivolte, ha risposto alimentando ulteriormente la discussione sui social.

Le accuse e la risposta di De Crescenzo

Da un lato, la De Crescenzo si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia contro la rivale social, accusandola di diffamazione e respingendo ogni accusa di essere la mandante dell’agguato contro Nunzio Saltalamacchia. La tiktoker ha spiegato ai carabinieri che dietro l’agguato di Largo Banchi Nuovi ci sarebbe un movente preciso: una vicenda nata da un litigio per una ragazza della zona.

Tra l’altro, lo scorso 19 giugno, Rita De Crescenzo si era rivolta ai carabinieri di Chiaia per denunciare l’aggressione subita dal figlio minorenne. Secondo il suo racconto, mentre il ragazzo si trovava in sella al suo scooter in via della Maddalena, nel Quartiere Stella, sarebbe stato disarcionato da due extracomunitari, i quali lo avrebbero poi aggredito e ferito con un oggetto appuntito all’altezza di una mano.

Tornando alla giornata di ieri, Rita De Crescenzo, dopo esser stata in caserma, non ha resistito alla tentazione di restituire al mittente le accuse e le insinuazioni, via social, ricevute nel cuore della notte. La tiktoker napoletana ha dunque negato le accuse: “Non c’entro niente con questa storia,” ha dichiarato. “Quello che è successo a tuo figlio è grave, gravissimo quello che ha accaduto al pizzaiolo che sta lottando contro la morte, ma tutti sanno che io non c’entro. E che il movente è un altro. Non c’è alcun collegamento con il ferimento di mio figlio, che ho subito sfoderando una reazione diversa dalla tua”.