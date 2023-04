Ancora spari nella notte a Napoli. Un ragazzo di 20 anni, come anticipa Fanpage, è stato trasportato all’ospedale dei Pellegrini per una ferita d’arma da fuoco. Il giovane è stato ferito ad una gamba nella zona di San Giovanni a Teduccio, nella periferia Est di Napoli.

Sparatoria nella notte a Napoli, colpito 20enne

Secondo una prima ricostruzione, il ferimento è avvenuto in via Nuova Villa, all’interno del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, nei pressi del bar gestito dalla famiglia del ragazzo. Il 20enne è incensurato e non risulta inquadrato in nessun contesto criminale.

La vittima non ha saputo fornire alcun dettaglio sulla sparatoria né di spiegare i motivi di quanto accaduto. Secondo il racconto del 20enne a sparargli sarebbe stato uno sconosciuto, che si sarebbe avvicinato mentre era in strada e, senza dire nulla né tentare di rapinarlo, avrebbe direttamente sparato, mirando alle gambe.

Sul luogo indicato la Polizia di Stato ha rinvenuto delle tracce ematiche. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli; tra le ipotesi ritenute maggiormente probabili, quella di una ritorsione dopo un litigio con dei coetanei della zona. I medici hanno medicato il 20enne questa notte e dimesso stamattina. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione: per lui una prognosi di 10 giorni.