Agguato all’alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Ucciso un 20enne, Fabio Ascione. Secondo una primissima ricostruzione, a fare fuoco sono stati ignoti a bordo di uno scooter.

Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un bar

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale. I militari stanno effettuando i primi rilievi. I proiettili esplosi a distanza ravvicinata hanno raggiunto il 20enne al torace.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è morto. Dalle modalità con cui si è consumato l’omicidio, non si esclude la matrice camorristica. Decisive potranno risultare, ai fini delle indagini, le immagini di videosorveglianza della zona.