Sparatoria nel centro storico di Napoli, 32enne ferito a colpi di pistola: indagini in corso

Ancora violenza nel cuore di Napoli. Un 32enne è rimasto ferito all’alba dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in via San Sebastiano, nel centro storico della città. L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino e sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Dopo la segnalazione, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto trovando il giovane, 32 anni, ferito da colpi d’arma da fuoco. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Successivamente è stato trasferito all’Ospedale del Mare, dove è stato preso in cura per una ferita alla spalla.

Dinamica ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita mentre si trovava in via San Sebastiano, ma le circostanze dell’agguato sono ancora tutte da accertare. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile o i responsabili della sparatoria.

Indaga la Polizia di Stato

Le indagini sono affidate agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Commissariato Dante e della Squadra Mobile di Napoli, che stanno lavorando per chiarire il movente e la dinamica dell’episodio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti