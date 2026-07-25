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Varcaturo, al “Sabbia d’argento” al via una gara dedicata alle frittate di pasta

Giugliano. Il lido Sabbia d’Argento di Varcaturo ha ufficialmente dato il via alla gara dedicata al piatto da spiaggia per eccellenza: la frittata. L’iniziativa celebra la creatività culinaria di chi sceglie la costa giuglianese per le proprie giornate estive. I partecipanti si sfidano a suonare di ricette tradizionali e rivisitate. La competizione è entrata nel vivo e l’attesa è già altissima per l’appuntamento più goloso dell’estate: la finalissima si terrà il prossimo 8 agosto, quando verrà decretata la frittata regina del lido.

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