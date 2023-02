Paura questa notte a Santa Maria Capua Vetere dove ignoti hanno esploso una decina di colpi d’arma da fuoco contro la casa di un pregiudicato. I fatti si sono verificati in via Roberto D’Angiò, nel cuore della cittadina casertana.

Sparatoria nel casertano: proiettili sfondando finestra ed entrano in casa

La Polizia ha avviato le indagini sull’attentato. I proiettili hanno raggiunto non solo la finestra dell’abitazione di un 28enne ma sono finiti anche all’interno dell’appartamento in particolare nella zona di pranzo. Il giovane si trovava sicuramente in casa quando c’è stata la spedizione del commando di fuoco, in quanto recluso al regime degli arresti domiciliari.

I poliziotti hanno repertato alcuni proiettili calibro 9×21. Nei mesi scorsi il 28enne destinatario della sventagliata di proiettili fu già vittima di un agguato: venne gambizzato nella zona dell’Anfiteatro. In queste ore sono in corso controlli e perquisizioni per dare un nome ed un volto ai responsabili della sparatoria di ieri, avvenuta a due passi dal tribunale penale. La città si ritrova di nuovo in piena emergenza sicurezza.