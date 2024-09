Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono stati allertati dall’ospedale locale per un caso di ferita d’arma da fuoco.

Sparatoria a Pozzuoli: 22enne gambizzato nella notte

Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato con una ferita al ginocchio sinistro. La dinamica al momento è ancora tutta da chiarire e gli investigatori stanno cercando di individuare il luogo esatto in cui è avvenuta la sparatoria.

Inoltre i militari dell’arma stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per fare luce sull’accaduto. Al momento, le condizioni del 22enne non sono state rese note, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.