Poco più di un’ora fa, i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono stati chiamati a intervenire in via Franzese a seguito di una segnalazione anonima giunta al 112, che faceva riferimento a una sparatoria.

Sparatoria a Grumo Nevano, esplosi 11 colpi di pistola

Una volta sul luogo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto undici bossoli di calibro 9 × 21 e diversi fori nel muro di un condominio al civico 40.

Al momento, sono in corso approfondite indagini al fine di chiarire la dinamica e la motivazione di quanto accaduto nella serata di oggi, lunedì 30 ottobre. Secondo una prima ricostruzione non si sono registrati feriti. La comunità locale resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle indagini in corso.