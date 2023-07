Si torna a sparare a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Ad essere rimasto ferito un giovane di 29 anni, attinto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, in via Saggese, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Sparatoria a Casalnuovo, gambizzato un 29enne

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ad Acerra, dove poi sono giunti gli agenti del Commissariato di Acerra. Qui i poliziotti hanno ascoltato i medici al fine di ricostruire l’accaduto.

Fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. Sul caso sono state avviate le indagini. Non è escluso che possano essere acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare elementi utili all’individuazione dei responsabili della sparatoria.

