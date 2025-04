Lite per motivi di gelosia finisce a coltellate. Caccia all’aggressore. È accaduto questa mattina in via fondo Rieco a Sparanise, nel casertano, dove poco dopo le 06.30 i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione.

Sparanise, lite col nuovo fidanzato dell’ex moglie: accoltellato 34enne. Caccia all’aggressore

Come ricostruito nell’immediato dai militari dell’Arma, durante le fasi concitate della lite, scaturita da motivi passionali, e alla quale avrebbero partecipato tre persone, un cittadino di origini tunisine avrebbe colpito all’addome con un coltello da cucina un 34enne di Pignataro Maggiore, allontanandosi subito dopo a bordo della propria autovettura e facendo perdere le proprie tracce.

L’aggressore, accecato dalla gelosia nei confronti del nuovo fidanzato della sua ex moglie, al culmine della lite avrebbe cercato di colpire quest’ultimo ma tra di loro, in difesa dell’amico aggredito, si sarebbe frapposto il 34enne. In preda all’ira il tunisino non avrebbe esitato a colpire all’addome l’uomo che si stava frapponendo tra lui e il suo rivale in amore.

La vittima, soccorsa da personale sanitario del servizio “118”, fatto intervenire sul posto, è stata trasportata presso l’ospedale di Caserta, dove al momento si trova ricoverata in attesa di essere sottoposta ad intervento chirurgico. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Capua volte al rintracciare l’aggressore.