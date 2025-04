Pomeriggio movimentato ieri, domenica 27 aprile, nelle strade del centro di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato una 39enne e un 48enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. La donna è stata inoltre arrestata per evasione, poiché risultava sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Spaccio in pieno giorno a Napoli: in manette coppia di pusher. Lei era ai domiciliari

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in specifici servizi di contrasto allo spaccio di droga, hanno notato una scena sospetta in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, all’angolo con via Santa Maria delle Grazie a Loreto. Una donna, seduta su uno scalino, è stata vista cedere un oggetto a un uomo in cambio di denaro. Poco distante, un complice fungeva da “palo” per avvisare di eventuali controlli.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare i due sospetti. La perquisizione ha portato al sequestro di sei involucri di cocaina e 65 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, trovati addosso alla 39enne. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che la donna, nonostante dovesse trovarsi agli arresti domiciliari, si era allontanata senza autorizzazione. Entrambi sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.