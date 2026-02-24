Spaccio di droga a Napoli, fermato con 187 dosi di cocaina: 31enne in manette

Nuovo arresto per spaccio di droga a Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha fermato un 31enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo in via Briganti

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Carlo Arena, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio. Durante il pattugliamento in via Filippo Maria Briganti, i poliziotti hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi nel tentativo di evitare il controllo.

Sequestrate 187 dosi di cocaina

Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. A seguito della perquisizione personale, il 31enne è stato trovato in possesso di 187 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 91 grammi, sostanza già suddivisa in dosi e presumibilmente pronta per la vendita. Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.