Ieri sera, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante i loro servizi di controllo, hanno notato un giovane a piedi in via Cardano. Quest’ultimo, con un atteggiamento sospetto, si è avvicinato a una coppia in auto, ha scambiato qualcosa con loro in cambio di denaro e ha cercato di allontanarsi rapidamente.

Spaccio di coca dall’auto: coppia pusher arrestata nel napoletano

Gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccando sia l’acquirente, che aveva appena comprato circa 0,35 grammi di cocaina, sia i sospettati, trovati in possesso di 22 involucri di cocaina pesanti complessivamente circa 8 grammi e 290 euro, chiaramente provento dell’attività criminale.

Un uomo di 31 anni e una donna di 24, entrambi residenti nel napoletano, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’acquirente è stato invece sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.