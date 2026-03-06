Per la terza volta in pochi mesi finisce in manette S.N., 42enne di Torre Annunziata, sorpreso dai carabinieri mentre tentava di rubare ai danni di un corriere a Sorrento. L’ultimo episodio si è verificato nella giornata di ieri.

Sorrento, tenta ancora di rubare a un corriere: arrestato per la terza volta un 42enne

L’uomo avrebbe individuato un furgone di un corriere parcheggiato con il portellone aperto e, dopo essersi avvicinato con cautela per verificare l’assenza di testimoni, avrebbe afferrato un portafogli lasciato all’interno dell’abitacolo. Il tentativo però è durato pochi istanti: i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sorrento, che si trovavano poco distante, hanno assistito alla scena e lo hanno bloccato immediatamente.

Per il 42enne è scattato così il terzo arresto. La vicenda ha avuto inizio il primo settembre dello scorso anno, quando l’uomo approfittò di un furgone con il portellone aperto parcheggiato in corso Italia. Il corriere in quel momento era impegnato in una consegna e il 42enne riuscì a impossessarsi del portafogli lasciato nel veicolo. Anche in quell’occasione i militari lo arrestarono.

Dopo il giudizio direttissimo l’uomo tornò in libertà, ma appena dieci giorni dopo si ripresentò nello stesso punto della città per tentare un colpo praticamente identico. Anche allora i carabinieri lo sorpresero sul fatto e lo arrestarono nuovamente, portandolo in carcere dove è rimasto fino a pochi giorni fa. Scarcerato di recente, il 42enne ha riprovato ancora una volta a mettere a segno lo stesso tipo di furto, ma è stato fermato immediatamente dai militari. Dopo l’arresto è stato trasferito nella camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice per fornire la propria versione dei fatti.