Camerieri robot in provincia di Napoli. Tecnologia e intelligenza artificiale approdano anche all’ombra del Vesuvio. È quanto ha raccontato un servizio del Tgr Campania girato in un ristorante di Sorrento, davanti allo scenario mozzafiato del Golfo di Napoli.

Sorrento, impiegati due camerieri robot: sparecchiano tavoli e portano stoviglie in cucina

Il ricorso ad automi è piuttosto diffuso nei paesi orientali, in particolare in Giappone, dove da tempo i robot lavorano fianco a fianco in attività ricettive e in cucina per svolgere alcune mansioni. In Campania, invece, è la prima volta che un ristorante decide di “assumere” due camerieri “meccanizzati”.

Secondo quanto racconta il servizio del Tg, attualmente vengono impiegati per sparecchiare i tavoli e portare le stoviglie sporche in cucina per i lavaggio. I robot, però, possono essere impiegati anche per accompagnare i clienti ai propri posti oppure per portare cibi e bevande al tavolo. I loro spostamenti in sala vengono seguiti tra lo stupore e la curiosità dei clienti. Chissà se un domani scene del genere diventeranno la normalità per consumatori ed esercizi commerciali.

La polemica

L’uso dei robot riaccende la polemica sugli stipendi bassi e sulla carenza di personale nel settore della ristorazione. Anche dopo l’abrogazione del reddito di cittadinanza, resta la difficoltà per molti imprenditori di reperire sul mercato del lavoro camerieri e cuochi. L’uso degli automi serve a tamponare il problema, ma allo stesso tempo potrebbe spingere ancora di più verso il basso le paghe dei lavoratori e ridurre ulteriormente l’offerta.