Sorpreso a vendere droga vicino all’ospedale di Giugliano: scarcerato pusher 51enne

È stato sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva dosi di cocaina a due acquirenti, a bordo della propria Fiat Idea. Protagonista dell’episodio è Carmine Pezzurro, mugnanese classe 1974, arrestato dai Carabinieri della stazione di Villaricca nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sorpreso a vendere droga vicino all’ospedale di Giugliano: concessi i domiciliari al pusher 51enne

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno colto l’uomo nel momento in cui stava effettuando la cessione della droga. Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate 21 dosi di cocaina già pronte per la vendita. Uno degli acquirenti ha confermato agli investigatori di aver appena acquistato la sostanza stupefacente da Pezzurro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Napoli Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Durante l’udienza, tenutasi presso il Tribunale di Napoli Nord, il giudice ha accolto la richiesta avanzata dal legale Luigi Poziello, disponendo per l’indagato la scarcerazione con la misura cautelare degli arresti domiciliari, da scontare presso la sua abitazione a Mugnano di Napoli.