Sorpresi a farlo nel centro commerciale: interviene la Polizia per farli smettere

Una coppia è stata scoperta a fare sesso nei bagni del centro commerciale di Pisanova. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 gennaio. Sul posto è giunta una pattuglia della Squadra Volanti della Questura dopo la segnalazione di una ragazzina. La giovane, minorenne, era andata alla toilette e ha scoperto due persone intente a fare sesso.

Coppia scoperta a fare sesso nei bagni del centro commerciale

La ragazzina ha notato qualcosa di strano dopo che i due si erano chiusi nei bagni del centro commerciale. Dall’esterno, infatti, poco dopo si udivano rumori e suoni sospetti. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno identificato i due soggetti: si tratta di un cittadino pisano e uno sudamericano, già noti alle forze dell’ordine.

Entrambi sono stati sanzionati per il reato depenalizzato di atti osceni in luogo pubblico. Inoltre il sudamericano è stato anche denunciato all’ Autorità giudiziaria per violazione della normativa sull’immigrazione.