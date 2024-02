“Io con mamma non ci posso proprio stare, non andiamo d’accordo. Portatemi in carcere!”. È quello che i Carabinieri si sono sentiti dire al citofono da una ragazza 23enne di Pozzuoli che si è presentata in caserma. Poche ore prima, la giovane era stata fermata e arrestata nel porto di Casamicciola Terme mentre trasportava 10 panetti di hashish nella sua borsa a tracolla.

Fermata con la droga, 23enne si presenta in caserma a Pozzuoli: “Preferisco il carcere a mia madre”

Il tempo della stesura degli atti e di informare l’Autorità giudiziaria e la ragazza viene trasferita nella sua abitazione flegrea in attesa del processo. A Pozzuoli però, i carabinieri della locale compagnia decidono di perquisire l’appartamento della ragazza. Al suo interno, oltre alla madre, c’è anche un’altra persona ed è nota alle forze dell’ordine: si tratta di Antonio Orselli, 20 anni, fratello della 23enne, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

In casa i militari dell’Arma trovano e sequestrano una pistola semiautomatica “Beretta” calibro 7,65. L’arma, che sarà sottoposta agli accertamenti balistici per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti, era nascosta nella macchina del caffè a cialde. L’arrestato è in carcere.

L’insolita richiesta

La situazione ha preso una svolta inaspettata quando, poco dopo, la ragazza si è presentata alla caserma di Pozzuoli, dichiarando di non riuscire a convivere con la madre e chiedendo quindi di essere portata in carcere. Di fronte a questa insolita richiesta, i Carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria delle tensioni familiari. La giovane è stata quindi trattenuta nelle camere di sicurezza della caserma fino alla data del processo.