Somma Vesuviana, ritrovato cadavere di una donna in un burrone

È stato appena ritrovato il cadavere di una persona a Somma Vesuviana. La macabra scoperta è stata fatta in località Santa Maria a Castello. Ad anticipare la notizia è il sito Provinciaonline.

Somma Vesuviana, ritrovato cadavere

L’identità ancora non è stata resa ma, da quanto si apprende si tratterebbe del corpo di una donna. C’è molta apprensione in città dopo la diffusione della notizia della scomparsa di Diana Biondi, 27enne del posto scomparsa ormai da 3 giorni. La ragazza, secondo quanto ricostruito dai familiari, era uscita di casa per andare all’università a Napoli, ma in serata non è tornata a casa e da allora risulta irrintracciabile.

Com’era vestita

Al momento della scomparsa, la 27enne indossava jeans e scarpe nere con strisce bianche e maglia nera e un giubbino grigio scuro lungo al ginocchio con un cappuccio, aveva una borsa nera. Gli investigatori dell’Arma stanno provando a ricostruire il percorso fatto dalla 27enne il giorno della sparizione per capire se effettivamente abbia raggiunto il corso Umberto, dove si trova la sede della facoltà.