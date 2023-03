E’ giallo sulla sparizione di una ragazza di 27 anni, Diana Biondi, scomparsa da tre giorni. Della giovane non si ha più traccia dal 27 febbraio.

Scende per andare all’Università ma non torna più: sparita da tre giorni

Secondo quanto ricostruito dai familiari, la ragazza era uscita di casa, a Somma Vesuviana, per andare la facoltà di Lettere Moderne della Federico II, a Napoli, ma in serata non è tornata a casa e da allora risulta irrintracciabile.

Telefonate, messaggi, tentativi di comunicazione andati a vuoto. La sera stessa il papà di Diana ha deciso di sporgere denuncia presso la locale stazione dei carabinieri mentre sui social è scattato il tam-tam tra amici e conoscenti. I parenti escludono che si sia trattato di un allontanamento volontario e temono per la sua vita. Il telefono risulta spento.

Com’era vestita

Al momento della scomparsa, la 27enne indossava jeans e scarpe nere con strisce bianche e maglia nera e un giubbino grigio scuro lungo al ginocchio con un cappuccio, aveva una borsa nera. Gli investigatori dell’Arma stanno provando a ricostruire il percorso fatto dalla 27enne il giorno della sparizione per capire se effettivamente abbia raggiunto il corso Umberto, dove si trova la sede della facoltà.