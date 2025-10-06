Vettura dell’autoscuola senza assicurazione. La Polizia di Stato, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, ha sanzionato l’attività a seguito di un controllo avvenuto lo scorso 18 settembre nel comune di Somma Vesuviana.

Somma Vesuviana, autoscuola con macchina senza assicurazione e istruttore con patente scaduta

Da controlli effettuati dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, uno dei veicoli utilizzato dall’autoscuola è risultato privo di assicurazione e già sottoposto a sequestro amministrativo per la stessa infrazione. Inoltre, gli agenti hanno sorpreso l’istruttore di guida a svolgere la propria funzione di docente con patente di guida scaduta di validità e saldo punti azzerato. I centauri della stradale hanno immediatamente sottoposto a sequestro il veicolo mentre al titolare dell’attività commerciale è stata comminata una sanzione di circa 2000 euro. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto dei controlli della polizia stradale finalizzati alle attività connesse alla circolazione stradale.