Soldi sottovuoto e nascosti nel muro: scoperti 852mila euro in un appartamento a Sant’Antonio Abate

Un vero e proprio caveau nascosto in un appartamento. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia durante un blitz scattato nella notte a Sant’Antonio Abate, nel napoletano. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato 852.930 euro in contanti, nascosti con estrema cura all’interno dell’abitazione di un 50enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga.

Il blitz nella notte

L’intervento è avvenuto nelle prime ore della notte. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento per una perquisizione mirata alla ricerca di sostanze stupefacenti. L’abitazione è stata setacciata in ogni angolo, ma di droga non è stata trovata alcuna traccia. La scoperta clamorosa è arrivata quando i militari hanno smontato una intercapedine ricavata nella porta d’ingresso: all’interno, come in una cassaforte, erano nascosti centinaia di migliaia di euro in contanti, per la maggior parte banconote da 50 euro, conservate sottovuoto per evitarne il deterioramento.

Soldi anche nella controsoffittatura

Il denaro non era concentrato in un solo punto. Altri contanti sono stati rinvenuti in una controsoffittatura, insieme a fogli manoscritti che, secondo gli investigatori, farebbero pensare a una rendicontazione di una presunta attività di spaccio. Le operazioni di conteggio sono andate avanti fino a quasi l’alba: il totale ammonta a 852.930 euro, immediatamente sequestrati. Il 50enne è stato denunciato per ricettazione. Proseguono ora gli accertamenti per ricostruire la provenienza del denaro e verificare eventuali collegamenti con attività illecite.