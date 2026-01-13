Smantellata banda di topi d’appartamento: 38 arresti tra Napoli e provincia

Un duro colpo alla criminalità predatoria è stato inferto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che, nella giornata di oggi, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 38 persone, gravemente indiziate di far parte di una vasta associazione per delinquere specializzata in furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate, spesso ai danni di persone anziane e in condizioni di particolare vulnerabilità.
Furti in appartamento, truffe dello specchietto e ricettazione: 38 arresti tra Napoli e provincia
Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura, contesta complessivamente 65 capi d’imputazione. Le indagini, avviate a seguito di un furto avvenuto a Casoria e condotte tra giugno 2023 e ottobre 2024, hanno permesso di far luce su oltre 100 episodi criminosi riconducibili a sette distinti gruppi criminali, tra loro collegati e operativi in modo stabile.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le bande erano attive non solo nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Avellino, ma anche nel Lazio, in particolare nelle province di Roma e Frosinone. In totale sarebbero stati ricostruiti circa 150 eventi delittuosi, tra cui 40 furti in abitazione consumati, 92 tentativi, 8 episodi di ricettazione e 3 truffe messe in atto con la cosiddetta tecnica dello specchietto. Il profitto illecito stimato ammonta a circa 105 mila euro, costituito da denaro contante, gioielli e preziosi in oro e argento.
I ladri agivano con modalità ben collaudate: sopralluoghi preliminari, osservazione delle abitudini delle vittime e l’utilizzo di chiavi alterate o universali per introdursi negli appartamenti. In alcuni casi venivano addirittura asportate le casseforti, successivamente aperte con il flex. A fare da supporto c’erano vedette posizionate all’esterno e autovetture con doppi fondi per occultare refurtiva e attrezzi. Alcuni indagati, per non destare sospetti, si travestivano da rider di società di consegna a domicilio.
Scoperto mercato nero dell’oro
Le indagini hanno inoltre accertato l’esistenza di un vero e proprio mercato nero dell’oro, gestito da ricettatori di fiducia che, presso le proprie abitazioni, acquistavano e rivendevano gioielli e orologi di pregio con quotazioni quotidiane. Particolarmente odiosa la condotta legata alle truffe agli anziani, spesso soli, indotti a consegnare denaro con falsi pretesti legati a inesistenti incidenti stradali (la cosiddetta “truffa dello specchietto”). Nel corso dell’attività investigativa 13 persone erano già state arrestate in flagranza, 9 denunciate a piede libero e recuperata refurtiva per un valore di circa 30 mila euro.
I nomi
- AGEROLA Giuseppe, nato a Napoli l’11.01.1983
- AUTIERO Salvatore, nato a Napoli il 23.12.1982
- CAIAZZA Antonietta, nata a Napoli il 17.01.1968
- CAIAZZA Mauro, nato a Napoli il 21.03.1971
- CAIAZZA Pasquale, nato a Pollena Trocchia (NA) il 26.07.1994
- CANGIANO Maurizio, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 23.02.1982
- CANGIANO Salvatore, nato a Napoli il 26.04.1973
- CAVUOTO Luigi, nato a Napoli il 28.06.1975
- CORDUAS Antonio, nato a Napoli il 01.10.1990
- DI NAPOLI Aniello, nato a Napoli il 26.12.1988
- DI NAPOLI Carmine, nato a Napoli il 26.01.1956
- DI NAPOLI Salvatore, nato a Napoli il 28.10.1960
- ESPOSITO Michele, nato a Napoli il 06.01.1984
- FABIANO Ciro, nato a Napoli il 20.07.1958
- GRAMMATICO Gennaro, nato a Napoli il 05.12.1981
- GRAMMATICO Giuseppe, nato a Napoli il 04.02.1977
- GUARRACINO Gennaro, nato a Napoli l’11.03.1978
- IOVINE Maria Pia, nata a Napoli il 07.11.1998
- LEOPRANICO Antonio, nato a Napoli l’08.03.1949
- MAGLIONE Pasquale, nato a Napoli il 16.02.1977
- MARINO Sara, nata a Napoli il 03.03.1981
- MAROTTA Emanuele, nato a Napoli il 30.07.1993
- MARRA Dario, nato a Napoli il 19.11.1987
- MASSIMO Alessandro, nato a Napoli il 06.09.1996
- MASSIMO Alfredo, nato a Napoli il 10.01.1966
- MASSIMO Vincenzo, nato a Napoli il 09.05.1991
- MICHELINI Angelo, nato a Napoli il 31.01.1988
- MICILLO Roberto, nato a Napoli il 13.10.1996
- MINICHINI Maurizio, nato a Napoli il 04.12.1975
- MOCCIA Vincenzo, nato a Napoli il 19.10.1975
- MONACO Paolo, nato a Napoli il 31.05.1964
- PARISI Enrico, nato a Napoli il 07.12.1988
- PISA Pasquale, nato a Napoli il 13.09.1992
- RIZZO Gennaro, nato a Napoli il 11.09.1980
- RUSSO Alessandro, nato a Napoli l’08.08.1990
- RUSSO Lucio, nato a Napoli il 21.04.1971
- SPERATI Ivan, nato a Napoli il 21.06.1983
- TALOTTI Ciro, nato a Napoli il 02.02.1983