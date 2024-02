Arrivo in ritardo per l’attaccante nigeriano: Osimhen era atteso in mattinata a Napoli ma per un ritardo dell’aereo ha perso la coincidenza. Una questione puramente tecnica per Osimhen che probabilmente svolgerà un allenamento nella giornata di domani ma non dovrebbe scendere in campo contro il Genoa. Intanto Simeone in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori

Salta il Genoa per tornare al meglio con il Barcellona

Il rientro di Victor Osimhen a Napoli è slittato di diverse ore a causa di un ritardo aereo. A questo punto è praticamente impossibile vederlo in campo con il Genoa, visto che il centravanti nigeriano sosterrà al massimo un allenamento prima del match di sabato. L’obiettivo è portare ad avere Osimhen nelle migliori condizioni possibili per la sfida di martedì del Maradona nell’andata degli ottavi i finale contro il Barcellona