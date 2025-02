Gli hacker russi attaccano il sito istituzionale del comune di Giugliano. A lanciare l’aggressione informatica il gruppo di hacker “NoName057” che da dieci giorni sta bersagliando siti web di istituzioni governative e aziende occidentali.

Sito del Comune di Giugliano sotto attacco degli hacker russi: portale non raggiungibile

Come spiega Il Corriere del Mezzogiorno, tra le vittime eccellenti – oltre al sito delle regioni Abruzzo, Basilicata e Molise – anche il portale della terza città della Campania, ai cui utenti è impedito l’accesso ai servizi e alle informazioni caricate sulla piattaforma.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è al lavoro per supportare le amministrazioni colpite, fornendo assistenza tecnica e soluzioni per mitigare gli effetti degli attacchi. Secondo le valutazioni degli esperti, la scelta degli obiettivi da parte dei NoName057 riflette una strategia di propaganda che, non riuscendo a compromettere portali di alto profilo, si rivolge a siti meno protetti e di minore rilevanza strategica.

L’attività del gruppo continua dunque a destare preoccupazione, evidenziando la necessità di un rafforzamento delle difese informatiche anche per le realtà locali, spesso più vulnerabili di fronte a minacce sempre più sofisticate.