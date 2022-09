Aicast, camera di commercio, imprenditori, amministrazione comunale ed ente parco regionale dei campi flegrei: questi i protagonisti dell’incontro che si è tenuto ieri a Varcaturo voluto dall’Aicast di Giugliano per imprenditori e commercianti della fascia costiera. Un momento di confronto per fare il punto sulle criticità che vive la zona mare della città e i progetti in campo dell’amministrazione per risanare problemi atavici e rilanciare turismo e commercio come hanno spiegato il presidente Aicast Pascarella e il sindaco Nicola Pirozzi.

L’ente parco campi flegrei ha esposto le iniziative in campo per incentivare il turismo in tutta la zona e la necessità di un maggiore coinvolgimento delle strutture ricettive anche di Giugliano. Il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola ha annunciato che saranno impegnati 30 milioni di euro per la crisi energetica.