Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Silla di Sassano, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. La vittima è un giovane di 24 anni originario di Sala Consilina, che si trovava alla guida di una Lancia Ypsilon.

Silla di Sassano, si schianta contro un muro: 24enne perde la vita nell’incidente

Per motivi ancora da chiarire, l’auto ha sbandato ed è finita contro un muro. L’urto è stato devastante e non ha lasciato possibilità di salvezza al conducente, deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Sala Consilina per supportare le operazioni di soccorso. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per comprendere le cause dell’incidente mortale.

Foto: Radio Alfa