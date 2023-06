La foto di una coppia che si masturba sul motorino in attesa del semaforo verde è diventata virale in poche ore. I fatti sono accaduti oltre oceano, precisamente nel centro di Taipei, a Taiwan.

Si toccano sul motorino mentre attendono il semaforo verde: la foto fa il giro del mondo

Due giovani, colti da un’irrefrenabile passione, non sono riusciti a trattenersi fino all’arrivo a casa e hanno iniziato con i “preliminari” già mentre erano per strada. La focosa coppia si è lasciata andare ad atti osceni mentre era ferma ad un semaforo in pieno giorno.

La scena è stata immortalata da uno degli automobilisti presenti e poi pubblicata sul web: nel filmato, come riferiscono i tabloid britannici, si vede la donna lasciarsi andare ad effusioni nei confronti dell’amante, abbandonandosi alla passione al punto da impiegare “otto secondi” ad accorgersi che il semaforo era diventato finalmente verde. Neanche a dirlo, in rete si sono subito scatenati i commenti e non è mancata l’ironia: “Stai aiutando la tua ragazza a chiudere la cerniera?”, ha scherzato un utente.