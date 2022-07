Momenti di paura si sono vissuti stamattina sulla Circumvallazione esterna di Napoli. Un pannello che copre un giunto di un ponte si è staccato ed è finito in strada.

Si stacca pannello da un ponte e precipita sulla Circumvallazione: tre auto danneggiate

Tre auto che procedevano sulla sp1 km 25+004, in direzione Casoria-Volla, sono state danneggiate dal pannello. Per fortuna nessuno dei tre conducenti è rimasto ferito. Né si sono verificati incidenti. Sul posto sono giunti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria che hanno messo in sicurezza l’area. Poco dopo i tecnici di competenza sono intervenuti per recuperare e saldare correttamente la lastra. La viabilità è stata poi ripristinata al termine dei lavori.

La circonvallazione esterna di Casoria è spesso teatro di incidenti. A febbraio scorso un’insegna pubblicitaria piombò su un’auto a seguito del distacco del cartellone dal telaio in metallo. La macchina si ribaltò. In quella circostanza non è chiaro se si trattò di un sinistro autonomo determinato dall’impatto del veicolo con il cartellone, oppure se l’insegna si staccò dal cavalcavia soprastante per poi cadere sull’automobile in transito. Sta di fatto che residenti e utenti della strada lamentano da sempre la scarsa manutenzione di quel tratto viario.