La dinamica è ancora poco chiara. Ma da quanto trapela da un filmato che circola su Facebook, un cartellone si sarebbe staccato da un cavalcavia della circonvallazione esterna di Napoli per precipitate su un’auto che stava transitando in quel momento. L’incidente è avvenuto a Casoria.

Casoria, si stacca cartellone e finisce su auto in corsa

Per ragioni da accertare, quello che sembra un cartello stradale sarebbe uscito fuori dai cardini e sarebbe “volato” sull’asse viario sottostante, centrando in pieno un’automobile. La vettura si sarebbe ribaltata. Non è chiaro quante persone ci fossero a bordo al momento dell’impatto. Sul posto sono sopraggiunti un’ambulanza e i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno rigirato la macchina, letteralmente schiacciata dal telaio metallico del cartellone, ed estratto gli occupanti del veicolo per consentire le operazioni di soccorso.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno filmato la scena immediatamente dopo l’incidente. Un video è finito sui social, nel gruppo Facebook “Sei di Casoria…”, scatenando un’ondata di commenti. In molti si chiedono come sia possibile che un cartellone di grosse dimensioni possa staccarsi così facilmente per finire su un’auto di passaggio mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada. Seguiranno aggiornamenti sulle eventuali condizioni dei feriti coinvolti nel sinistro.